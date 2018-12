Barcelona heeft zijn koppositie in LaLiga ternauwernood behouden. Espanyol leek de uitwedstrijd tegen Real Valladolid vrijdagavond te gaan winnen en daardoor de nieuwe koploper te Lees verder

Ousmane Dembélé was in het jaar dat hij voor Borussia Dortmund speelde in 50 wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 22 assists, maar die Borussen Lees verder