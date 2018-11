De topper in LaLiga tussen Atlético Madrid en Barcelona heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Na een doelpunt van Diego Costa leek Atlético Madrid de kraker in het Estadio Wanda Metropolitano in zijn voordeel te beslissen, maar de alom bekritiseerde Ousmane Dembélé bezorgde de Catalanen in de laatste minuut van de officiële speeltijd toch nog een punt: 1-1.