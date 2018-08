Feyenoord is in de derde voorronde van de Europa League uitgeschakeld door AS Trencin. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst verloor de heenwedstrijd in Slowakije vorige week met liefst 4-0 en slaagde er donderdagavond in de eigen Kuip niet meer in die schade te repareren: 1-1.