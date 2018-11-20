Deze wedstrijd is gespeeld.
Status: Deze wedstrijd is gespeeld.
Competitie: Friendlies
Datum: Dinsdag 20 november 2018
Tijd: 18:30 uur
Scheidsrechter: G. Nuza
Stadion: Antalya Stadyumu (Antalya)
Competitie:Vriendschappelijke interlands
Datum:Dinsdag 20 november 2018, 18:30 uur
Stadion:Antalya Stadyumu (Antalya)
28269136060
S. Bolat9912
6
Ö. Bayram86405
6
Kaan Ayhan159868
6
Caglar Söyüncü362461
6
M. Müldür440982
6
O. Yokuşlu112765
6
Oguzhan Ozyakup102900
6
İ. Kahveci235287
6
Yunus Malli102535
6
Cengiz Ünder379015
6
Enes Ünal304929
6
S. Gürler125739
6
Cenk Tosun68645
6
E. Ersoy307371
6
Mehmet Topal4762
6
M. Demiral374637
6
A. Kara148843
6
0 stemmen
Andriy Lunin427940
6
I. Plastun83668
6
Mykola Matviyenko314172
6
V. Mykolenko427943
6
Aleksandr Karavaev235454
6
E. Makarenko136350
6
Oleksandr Zinchenko275836
6
M. Shaparenko402058
6
Viktor Tsygankov290324
6
Evgen Konoplyanka65127
6
Viktor Kovalenko275828
6
M. Shved398287
6
V. Buyalskyy158373
6
S. Bolbat253146
6
A. Boryachuk275736
6
Ruslan Malinovskiy217771
6
0 stemmen
Opstellingen en wedstrijdverloop
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Opstellingen
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Wedstrijdverloop
- Turkije Oekraïne
- S. Bolat Andriy Lunin
- Ö. Bayram I. Plastun
- Kaan Ayhan Mykola Matviyenko
- Caglar Söyüncü V. Mykolenko
- M. Müldür Aleksandr Karavaev
- O. Yokuşlu E. Makarenko
- Oguzhan Ozyakup Oleksandr Zinchenko
- İ. Kahveci M. Shaparenko
- Yunus Malli Viktor Tsygankov
- Cengiz Ünder Evgen Konoplyanka
- Enes Ünal Viktor Kovalenko
- S. Gürler M. Shved
- Cenk Tosun V. Buyalskyy
- E. Ersoy S. Bolbat
- Mehmet Topal A. Boryachuk
- M. Demiral Ruslan Malinovskiy
- A. Kara
- 36' M. Shaparenko
- 46' O. Özyakup
- 46' C. Tosun
- 46' E. Ünal
- 46' R. Malinovskiy
- 46' M. Shaparenko
- 54' E. Ersoy
- 48' İ. Kahveci
- 54' K. Ayhan
- 64' S. Bolbat
- 62' Ö. Bayram
- 64' Y. Konoplyanka
- 74' M. Topal
- 74' Y. Mallı
- 77' M. Shved
- 77' V. Tsygankov
- 83' V. Buyalskyy
- 83' E. Makarenko
- 85' M. Demiral
- 85' M. Müldür
- 85' A. Boryachuk
- 85' V. Kovalenko
- 89' A. Kara
- 88' M. Shved
- 89' İ. Kahveci
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De wedstrijd is afgelopen. Het is niet meer mogelijk om te reageren.
Nabeschouwing
Poll
Wie dachten onze bezoekers dat er ging winnen?
Ik ga niet eens kijken. Als ik een groep Turken met tegenzin wil zien werken ga ik op zaterdagavond wel naar een dönerzaak.
Haha, sterk bro, Gaat inderdaad helemaal nergens meer over. Je kan inderdaad beter wat anders doen.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂