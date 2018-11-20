 
Friendlies
0
0
Deze wedstrijd is gespeeld.
Status: Deze wedstrijd is gespeeld.
Competitie: Friendlies
Datum: Dinsdag 20 november 2018
Tijd: 18:30 uur
Scheidsrechter: G. Nuza
Stadion: Antalya Stadyumu (Antalya)
Turkije
0 - 0
Oekraïne
Competitie:Vriendschappelijke interlands
Datum:Dinsdag 20 november 2018, 18:30 uur
Stadion:Antalya Stadyumu (Antalya)
28269136060
S. Bolat9912
6
Ö. Bayram86405
6
Kaan Ayhan159868
6
Caglar Söyüncü362461
6
M. Müldür440982
6
O. Yokuşlu112765
6
Oguzhan Ozyakup102900
6
İ. Kahveci235287
6
Yunus Malli102535
6
Cengiz Ünder379015
6
Enes Ünal304929
6
S. Gürler125739
6
Cenk Tosun68645
6
E. Ersoy307371
6
Mehmet Topal4762
6
M. Demiral374637
6
A. Kara148843
6
0 stemmen
Andriy Lunin427940
6
I. Plastun83668
6
Mykola Matviyenko314172
6
V. Mykolenko427943
6
Aleksandr Karavaev235454
6
E. Makarenko136350
6
Oleksandr Zinchenko275836
6
M. Shaparenko402058
6
Viktor Tsygankov290324
6
Evgen Konoplyanka65127
6
Viktor Kovalenko275828
6
M. Shved398287
6
V. Buyalskyy158373
6
S. Bolbat253146
6
A. Boryachuk275736
6
Ruslan Malinovskiy217771
6
0 stemmen
Opstellingen en wedstrijdverloop
  • Opstellingen
  • Wedstrijdverloop
Live meepraten
Leden op Voetbalzone kunnen tijdens de wedstrijd live meepraten.
FrenkieBlanco
20 november 2018 om 18:12
#1

Ik ga niet eens kijken. Als ik een groep Turken met tegenzin wil zien werken ga ik op zaterdagavond wel naar een dönerzaak.

fatooo
20 november 2018 om 19:36
#2

Haha, sterk bro, Gaat inderdaad helemaal nergens meer over. Je kan inderdaad beter wat anders doen.

LukaModric.10
20 november 2018 om 19:41
#3

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

De wedstrijd is afgelopen. Het is niet meer mogelijk om te reageren.

Nabeschouwing

Poll

Wie dachten onze bezoekers dat er ging winnen?

Turkije
 
 
 
 
0%
 
Gelijkspel
 
 
 
 
0%
 
Oekraïne
 
 
 
 
0%
 
Totaal aantal stemmen: 0
Leden van Voetbalzone kunnen wedstrijden voorbeschouwen.
X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren