Sparta Rotterdam is voorlopig koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Kasteelclub won vrijdagavond dankzij twee doelpunten van Lars Veldwijk met moeite op bezoek bij MVV Maastricht (0-2). Sparta heeft na twaalf competitiewedstrijden één punt meer dan Go Ahead Eagles, dat zondag nog uit bij Telstar speelt.