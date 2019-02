Feyenoord heeft zondagmiddag zijn derde uitwedstrijd op rij verloren. Na nederlagen tegen PEC Zwolle en Excelsior was nu FC Groningen met 1-0 te sterk voor de nummer drie van de Eredivisie. De enige doelpuntenmaker speelde echter niet in het shirt van de Trots van het Noorden, daar Sven van Beek met zijn zesde eigen goal in de Eredivisie (een gedeeld record) de gehele productie voor zijn rekening nam.