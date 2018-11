Het duel tussen sc Heerenveen en FC Emmen is zondagmiddag in een gelijkspel geëindigd. Lang leken de Friezen met 1-0 te gaan winnen in het Abe Lenstra Stadion, maar dankzij een late treffer van Reuven Niemeijer keert de ploeg van trainer Dick Lukkien met een verdiend punt huiswaarts.