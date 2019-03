Adrien Rabiot zit op een dood spoor bij Paris Saint-Germain. De 23-jarige middenvelder weigerde in een eerder stadium om zijn aflopende contract met de Franse Lees verder

Lionel Messi werd vorig seizoen voor de vijfde keer in zijn carrière topscorer van Europa. Hij was 34 keer trefzeker namens Barcelona in LaLiga. Dit Lees verder