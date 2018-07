Nigel Bertrams speelde vorig seizoen pas voor de eerste keer een flink aantal wedstrijden in de Eredivisie, maar de 25-jarige doelman houdt het deze zomer alweer voor gezien in de Nederlandse hoogste afdeling. De keeper verlaat NAC Breda voor de Deense topclub FC Nordsjaelland, hoewel hij in eerste instantie nog had verwacht de komende jaren bij de Brabanders te blijven.