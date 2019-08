In the Zone | Obispo over PSV: ‘Ik had wel verwacht dat ik een kans zou krijgen’

Zaterdag 3 augustus 2019 om 21:17 uur.

Vitesse speelde zaterdagavond gelijk tegen Ajax (2-2) en de van PSV gehuurde Armando Obispo kreeg een basisplek in het centrum van de verdediging bij de Arnhemmers. Na afloop van het duel in de GelreDome ging hij in gesprek met Justus Dingemanse van Voetbalzone en vertelde onder meer over Aad de Mos en zijn kansen bij PSV.