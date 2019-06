Foppe de Haan: 'Derksen kijkt met zijn mannenogen naar vrouwenvoetbal'

Maandag 17 juni 2019 om 10:14 uur.

Foppe de Haan verzekerde zich als assistent trainer met de Oranjevrouwen van de Europese titel in 2017. De oefenmeester reageert in bovenstaande video op de uitlatingen van Johan Derksen over WK voor vrouwen.



"Hij kijkt met zijn mannenogen naar het vrouwenvoetbal, maar je kunt mannen - en vrouwenvoetbal niet vergelijken", zegt de Fries in gesprek met Peter van Drunen van DAZN.