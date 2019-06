'Virgil van Dijk verdient de Gouden Bal'

Donderdag 6 juni 2019 om 12:10 uur.

Youri Mulder, voormalig Oranje-international en Ziggo Sport analyticus, is van mening dat het best mogelijk moet zijn dat een verdediger de Ballon d'Or wint, zo legt hij in bovenstaande video uit aan sportjournalist Peter van Drunen van DAZN.



"Er wordt natuurlijk vaak naar mooie acties en dribbels gekeken, maar Van Dijk speelt gewoon zo goed. Ook in de Champions League finale speelde hij geniaal. Zo sober en zo zakelijk", aldus de voormalig speler van FC Twente en Schalke 04.