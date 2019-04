Boulahrouz looft Ten Hag: 'Hij heeft plezier teruggebracht bij Ajax'

Maandag 29 april 2019 om 13:53 uur.

Khalid Boulahrouz is geen groot liefhebber van het Nederlandse voetbal, maar voor Ajax maakt hij een uitzondering dit seizoen. De voormalig Oranje-verdediger is vol lof over de prestaties van de club en geeft trainer Ten Hag de meeste credits.