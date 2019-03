'We kregen met Ajax applaus van de aanhang van Real Madrid'

Woensdag 19 december 2018 om 09:43 uur.

Martijn Reuser kan zich de overwinning op Real Madrid in het Bernabeu nog levendig herinneren. In de thuiswedstrijd was Ajax tegen de Koninklijke ook oppermachtig. Reuser ziet overeenkomsten tussen het Ajax van toen en nu.