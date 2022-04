Arnaut Danjuma brengt Bayern München direct in problemen: 1-0!

Reactie van Allegri: 'Zo, kijk even zeg. Het vuur KNALT uit zijn ogen'

Massimiliano Allegri, de trainer van Juventus, was aan de zijlijn woest over de gang van zaken tijdens het duel met Internazionale. Nadat Inter een strafschop miste, moest de penalty opnieuw worden genomen vanwege te vroeg inlopen van Matthijs de Ligt. In tweede instantie scoorde Inter wel vanaf elf meter.