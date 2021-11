Georginio Wijnaldum steelt de show bij RB Leipzig - Paris Saint-Germain 😱

Je gelooft nooit waarom Cristiano Ronaldo deze muts draagt als het regent 😂

Cristiano Ronaldo verscheen met een muts op de training en dat riep de nodige vragen op van zijn ploeggenoten. "Anders loopt de haarverf uit, bro. Anders lijk ik straks op de advocaat van Trump (Rudy Giuliani, red.), met de haarverf die over mijn hoofd loopt." Giuliani gaf in november 2020 een persconferentie, waarbij door het zweet de haarverf over zijn gezicht liep.