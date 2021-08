CHAOS bij de aankomst van Lionel Messi op het vliegveld voor zijn vlucht naar Parijs!

?? Lionel Messi, ailesiyle birlikte Barcelona'daki evinden böyle ayrildi ve havaalaninin yolunu tuttu.pic.twitter.com/m9m4r9JNIE — Fanatik (@fanatikcomtr) August 10, 2021

Lionel Messi is dinsdagmiddag op vliegveld El Prat gearriveerd voor zijn vlucht naar Parijs. De 34-jarige aanvaller zet rond 15.00 uur voet op Franse bodem en zal aansluitend medisch gekeurd worden in een ziekenhuis in het westen van Parijs, alvorens hij zijn handtekening kan zetten onder een tweejarig contract bij Paris Saint-Germain.