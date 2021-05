Myron Boadu schiet Jong Oranje op gelijke hoogte tegen de Fransen! 🧡

De beelden: het feest met David Neres & de arrestaties❗

David Neres is in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd in Brazilie. Lokale media maken melding van een illegaal feest waar ruim 120 mensen aanwezig waren. Een dergelijk samenzijn is verboden in verband met de coronapandemie in het land. De politie nam onder meer de aanvaller van Ajax en profvoetballer Robert Arboleda van São Paulo mee naar het politiebureau.