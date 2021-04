Kijk wat Dusan Tadic met zijn broek doet bij het titelfeest van Ajax 😄

Koeman is woedend op Mingueza, hun ontmoeting is awkward 😩

Ronald Koeman is boos op Oscar Mingueza. De verdediger van Barcelona gaat mee bij een aanval en daar is Koeman niet blij mee. "We spelen met drie achterin!", schreeuwt hij. Koeman haalt Mingueza direct naar de kant en hun ontmoeting in de dug-out is heel ongemakkelijk.