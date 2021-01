LIONEL MESSI ➡➡➡ FRENKIE DE JONG‼

Frenkie de Jong in vloeiend Spaans na zijn winnende doelpunt 😍🇪🇸

Frenkie de Jong maakte zondagavond het enige doelpunt voor Barcelona tegen SD Huesca (0-1) en staat na afloop het clubkanaal te woord in het Spaans. “Met name de eerste helft speelden we goed. Er was niet echt veel ruimte. Huesca hield de ruimtes achterin klein. Maar we zijn blij met de overwinning", vertelt De Jong. “En bovendien dankzij jouw doelpunt, goed voor drie punten", reageert de verslaggever. "Ja, ik ben blij met het doelpunt. Ik probeer meer in de buurt van het strafschopgebied te komen. Leo (Lionel Messi) gaf mij een goede assist."