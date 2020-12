GELUID HARDER 🔊 DEMBA BA vs VIERDE OFFICIAL!

Istanbul Basaksehir stapt van het veld na vermeend racisme in Parijs‼

De Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir is zojuist na veertien minuten stilgelegd. Er ontstond flinke commotie aan de zijlijn bij de Turkse club en daarbij zou vierde official Sebastian Coltescu assistent-trainer Pierre Webó van Basaksehir racistisch hebben bejegend. De vierde official zou het Roemeense woord 'negru' hebben gebruikt, dat zwart betekent. De Turkse spelers zijn vervolgens van het veld gestapt.