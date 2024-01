Zwijnt Real Madrid opnieuw? Rodrygo slaat doelman maar mag blijven staan

Real Madrid is zaterdagmiddag ogenschijnlijk goed weggekomen in de openingsfase van het duel met Las Palmas. Rodrygo leek in de vijfde minuut namelijk uit te halen naar Álvaro Valles, de doelman van de tegenstander, maar ontving geen rode kaart. De aanvaller kreeg een gele prent en die bleef ook na het meekijken van de VAR staan.

Het voorval vond plaats na een aanval van Real Madrid. Deze eindigde met een levensgrote kans voor Rodrygo, maar de 23-jarige Braziliaan zag zijn inzet gekeerd worden door Valles. De Spaanse keeper kon redding brengen door snel uit zijn doel te zijn, waardoor de 0-0 tussenstand op het scorebord bleef staan.

Bijzondere beslissing! Is dit niet ????????? ?? Rodrygo maakt een slaande beweging richting de keeper van Las Palmas ?? De scheidsrechter ziet er geel in en de VAR grijpt niet in, terecht? ??#ZiggoSport #LaLiga #LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/0jy6veSX6I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Nadat Rodrygo de kans miste, bleef hij in de vijandelijke zestien staan. Hier ontving hij een bodycheck van Valles, waarna de buitenspeler zich liet kennen.

Rodrygo haalde met zijn linkerarm uit naar de doelman, maar raakte hem niet vol. Scheidsrechter Cesar Soto Grado miste het moment in eerste instantie, maar gaf uiteindelijk toch een gele kaart aan de aanvaller van Real Madrid.

Ook de VAR beoordeelde het incident. Geconcludeerd werd dat de gele prent volstond en dus mocht Rodrygo op het veld blijven staan.

Op het moment dat het voorval gebeurde was de wedstrijd nog geen vijf minuten jong. Desondanks had Real Madrid al een duidelijk overwicht, dat zich voortzette in het restant van de eerste helft.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Real Madrid ogenschijnlijk wordt gered door de VAR. In het duel met Almería werd een treffer van de tegenstander voor de videoscheidsrechter geannuleerd vanwege een vermeende overtreding, wat tot onbegrip leidde bij Almería.

