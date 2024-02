Zweden kiest voor voormalig topspits van Feyenoord als nieuwe bondscoach

Jon Dahl Tomasson wordt spoedig gepresenteerd wordt als de nieuwe bondscoach van Zweden. De Deense trainer vertrekt bij Blackburn Rovers, dat de laatste tijd een stuk minder presteert na een redelijke start van het seizoen.

Tomasson reist een dezer dagen af naar Zweden om zijn aanstelling compleet te maken. De voormalig goaltjesdief van onder meer Feyenoord en AC Milan wordt de opvolger van Janne Andersson, die ruim zeven jaar aan het roer stond. Het mislopen van het EK komende zomer werd hem fataal.

Tomasson behaalde vorig seizoen een vrij knappe zevende plaats met Blackburn Rovers in de Championship. Dit jaar gaat het een stuk minder, gezien de achttiende plaats op de ranglijst. De voorsprong op de nummer 22, QPR, bedraagt slechts vijf punten.

De 47-jarige Tomasson trad in juni 2022 in dienst bij Blackburn en na een goed eerste seizoen volgde dus een mindere tweede. Tomasson en zijn ploeg slaagden er niet in om een zege te boeken in hun laatste acht wedstrijden in de Championship. Op 29 november stond Blackburn nog zevende, op twee punten van een plek bij de eerste zes.

Tomasson is geen onbekende in Zweden. Voor zijn komst naar Blackburn was hij tussen 2020 en 2021 twee seizoenen trainer van de Zweedse topclub Malmö FF, waarmee hij tweemaal kampioen werd.

Zweden kende een uiterst teleurstellende EK-kwalificatiecampagne. De Scandinaviërs eindigden ternauwernood derde in Groep F. België en Oostenrijk verzamelden liefst tien en negen punten meer. Bovendien is Zweden afgezakt naar Divisie C in de Nations League.

Zodoende wacht een flinke klus voor Tomasson, die in Nederland eerder hoofdtrainer was van Excelsior en Roda JC Kerkrade. Als speler maakte hij naam bij onder meer Feyenoord, waarmee hij in 2002 de UEFA Cup won.

Blackburn zit bepaald niet stil en heeft de opvolger van Tomasson volgens onder meer de BBC al binnen. Het gaat om John Eustace, ex-trainer van onder meer Birmingham City. Eustace was sinds oktober werkloos, nadat Birmingham besloot om Wayne Rooney aan te stellen als trainer. Birmingham stond op dat moment keurig zesde.

