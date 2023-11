Zwart weet het zeker: ‘Hij is de ideale partner bij Oranje voor Frenkie de Jong’

Maandag, 6 november 2023 om 11:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:27

Pieter Zwart is lovend over Jerdy Schouten. De hoofdredacteur van Voetbal International noemt de middenvelder de ‘meest onmisbare speler van PSV'. Zwart is van mening dat Schouten ook een kans naast Frenkie de Jong in het Nederlands elftal moet krijgen, iets waar de controleur zelf ook al langere tijd op hoopt.

Schouten speelde in zijn carrière vooralsnog slechts één keer voor het Nederlands elftal. In juni van vorig jaar selecteerde Louis van Gaal de middenvelder voor Oranje en deed Schouten ruim een uur mee tegen Wales (1-2 winst) in de Nations League. De middenvelder werd tijdens de vorige interlandperiode in oktober niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, maar behoort wel tot de voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar, die later deze maand worden afgewerkt.

“Ik denk dat Schouten de meest onmisbare speler bij PSV is”, steekt Zwart van wal bij VI ZSM. “Ze hebben eigenlijk ook niemand anders die op zijn plek kan spelen. De tweede helft tegen Heracles Almelo (0-6 winst) deed Joey Veerman dat.”

“Dat Schouten in de rust gewisseld werd, zegt denk ik veel over hem. Bosz weet dat als hij Schouten richting het Champions League-duel met Lens kwijtraakt door een blessure, ze bij wijze van spreken dat duel beter niet kunnen spelen.” De journalist haalt aan dat Schouten enorm belangrijk is in het neerzetten van de organisatie en daarnaast ook veel ballen weet te veroveren.

Journalist Pieter Zwart breekt een lans voor Jerdy Schouten.

Zwart hoopt dat Schouten tegen Gibraltar, wanneer Oranje zich hoogstwaarschijnlijk al heeft geplaatst voor het EK, een kans op het middenveld krijgt naast De Jong. “Hij heeft zo’n waanzinnige waarde voor PSV. Het EK 2024 komt er natuurlijk aan en Koeman is nog steeds een beetje zoekende op het middenveld. Ik denk wel dat Schouten de ideale partner van Frenkie de Jong is. Het is natuurlijk ook veel over Tijjani Reijnders gegaan. Als je ziet hoe hij speelt bij AC Milan, in een hele aanvallende rol. Bij AZ had hij Jordy Clasie naast zich als balansbewaker en was Reijnders ook de loper.”

“Ik denk dat je best met een middenveld met Reijnders én De Jong kunt spelen”, vervolgt Zwart. “Als je met drie centrale verdedigers speelt, kan dat ook nog wel qua organisatie achter de bal. Wil Koeman terugschakelen naar een 4-3-3-formatie, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om een echte controleur op te stellen. Het lijkt me een heel goed idee als je dan voor een voetballende controleur als Schouten kiest in plaats van een pure breker als Marten de Roon.”

Zwart noemt Mats Wieffer ook een goede optie, maar zegt tegelijkertijd dat hij ‘de echte chemie’ tussen de middenvelder van Feyenoord en De Jong nog niet echt heeft kunnen ontdekken. “Bij Schouten ben ik daar benieuwd naar. Als je Frenkie naast hem zet, klikt dat misschien wel. Na die wedstrijd tegen Ajax ging het veel over de mindere omschakelmomenten van Veerman bij balverlies. Schouten zorgt ervoor dat Veerman daar bij sommige wedstrijden mee kan wegkomen. Zo’n speler is goud waard voor je elftal.”

Schouten over selectie Oranje

De samenstelling van het middenveld van Oranje onder Koeman is al langere tijd een nadrukkelijk aanwezig discussiepunt. De middenvelder van PSV liet in september tegenover Voetbal International weten graag weer geselecteerd te worden. “Nu er toch veel te doen blijft over de plek naast Frenkie, denk ik: had ik maar die kans gekregen, dan had ik nu geweten of ik er pas of niet. Maar nu (na de interlandperiode in september, red.) kriebelde het bij mij wel dat ik dacht: misschien pas ik wel goed op de plek naast Frenkie. Nou, die kans moet ik dan maar verdienen. Maar het is heel simpel: de route naar Oranje gaat via PSV."