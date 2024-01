Zwart gelooft niet in gewaagde trainerskeuze Liverpool: â€˜Spelers worden gekâ€™

Zwart gelooft niet in gewaagde trainerskeuze Liverpool: ‘Spelers worden gek’

In een video-item van Voetbal International wordt de opvolging van Jürgen Klopp bij Liverpool besproken. Er zijn twijfels bij Roberto De Zerbi, die goed werk levert bij Brighton & Hove Albion en die al is genoemd als nieuwe manager bij de koploper in de Premier League.

"Ik denk dat Virgil van Dijk wel denkt: Jeetje mina, wat een neuroot. De training weer stilleggen als een pass niet aankomt", kruipt journalist Süleyman Öztürk voor even in het hoofd van de Liverpool-verdediger.

"Van Dijk gaat onder De Zerbi de bal krijgen en een pass geven die hij bij Liverpool vijf keer per wedstrijd geeft", haakt hoofdredacteur Pieter Zwart in. "Crospass op Salah. En dan blaast De Zerbi op zijn fluitje, zo van: 'Dit mag je absoluut niet doen. We zijn de tegenstander aan het lokken en je moet die middenvelder in de dekking aanspelen. Maar absoluut niet die crosspass'".

"Er gaan er wel een paar gek worden bij Liverpool", voorspelt Zwart problemen bij een eventuele aanstelling van De Zerbi op Anfield. Öztürk neemt vervolgens het verleden van de Italiaan als coach onder de loep. "Als je de interviews leest met spelers die met hem gewerkt hebben, die zeggen allemaal dat ze de eerste zes weken koppijn hebben."

Pieter Zwart heeft twijfels bij de eventuele aanstelling van Roberto De Zerbi bij Liverpool.

"Dat hebben de Nederlanders gezegd bij Brighton, maar ook andere nationaliteiten bij andere clubs in de Serie C. De eerste zes weken hebben ze geen idee waar hij het over heeft. En dan begin je al speler te begrijpen wat de bedoeling is. En dan ga je jezelf daar in specialiseren en na zes maanden speel je voetbal op een totaal andere manier. Je kijkt op een totale andere manier naar voetbal en opeens ben je international."

"Dat is de grootste valkuil van De Zerbi bij een topclub", heeft Zwart zo zijn bedenkingen bij de Brighton-manager. "Bij de Sassuolo's en Brighton's komt hij binnen en kan hij met jonge gasten werken. Die denken: Ik wil de stap naar de top maken en deze trainer kan mij daarbij helpen."

"Alleen tref je bij Liverpool spelers die denken: Ik heb de Premier League en Champions League gewonnen. Hoezo mag ik nu mijn crosspass niet meer geven? Die ik mijn hele leven heb gegeven. Het zal een interessant experiment zijn, al heb ik er wel mijn twijfels over", aldus Zwart.

