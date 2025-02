Ajax is zondagmiddag de rust ingegaan met een 1-0 voorsprong tegen Feyenoord. In de rust wordt een dissonant aan Rotterdamse zijde besproken door de analisten van ESPN.

Ajax kwam vlak voor rust op voorsprong via een doelpunt van Brian Brobbey, die een voorzet van Steven Berghuis intikte. Karim El Ahmadi stelt dat het 'dramatisch' verdedigd was van Feyenoord.

El Ahmadi stipt aan dat Anis Hadj Moussa twee-tegen-een kwam te staan tegen Jorrel Hato en Berghuis, de linkervleugelspelers van Ajax. "Bart Nieuwkoop kwam volgens mij mee op, waardoor Hadj-Moussa twee-tegen-een komt", aldus El Ahmadi.

Kees Kwakman wijst vooral Hadj Moussa aan als schuldige. "Dit was tegen Lille ook al het probleem. Het was weer een beetje de oude Hadj Moussa zoals we hem van Vitesse kennen, van: laat de back maar lopen. Hier laat hij Hato ook zomaar lopen."

Kwakman licht ook een positieve uitblinker uit. "Hato is de beste man bij Ajax." El Ahmadi is het daarmee eens: "Zeker, die speelt een goede wedstrijd."

Kenneth Perez zag hoe Ajax en Feyenoord elkaar niet vol onder druk zetten in de eerste helft. "Beide ploegen wisselden het druk zetten af. Bij momenten hoog, bij momenten hoog. Ik vond eigenlijk dat Feyenoord iets te afwachtend speelt, iets te angstig speelt."

Daarin is volgens Perez een rol weggelegd voor de rechtsback van Feyenoord. "Nieuwkoop moet Berghuis het leven zuur maken door continu eroverheen te gaan, maar dat gebeurde maar één keer. Ajax ging, wanneer het kon, gegroepeerd naar voren. Daar had Feyenoord het al moeilijk mee."