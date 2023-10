Zwakke plek PSV blootgelegd: op dit gebied de slechtste van de hele Eredivisie

Maandag, 30 oktober 2023

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 10 in de Eredivisie afgewerkt. PSV duwde Ajax in Eindhoven naar de laatste plaats in de Eredivisie, maar liep zelf ook tegen een pijnlijk statistiek aan. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

De topper

Ajax kreeg in Eindhoven maar liefst 26 (!) doelpogingen tegen, het meeste ooit voor de Amsterdammers in een wedstrijd sinds dat deze data wordt geanalyseerd. Dit resulteerde uiteindelijk in vijf tegentreffers, het hoogste aantal voor Ajax sinds de 6-2 tegen Feyenoord in 2019.

Hirving Lozano was verantwoordelijk voor een hattrick en is de eerste PSV'er sinds Mark van Bommel in het seizoen 2004/05 die dat voor elkaar krijgt tegen Ajax. Luuk de Jong zette ook twee prachtige records neer. Hij werd door zijn doelpunt de speler met de meeste doelpunten in de Eredivisie tegen Ajax (9). Bovendien werd hij de eerste speler ooit die in zes opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax trefzeker is.

Toch heeft PSV ook een duidelijk zwak punt, wat tegen Ajax wederom aan het licht kwam. De Eindhovenaren zijn ontzettend kwetsbaar voor afstandsschoten. In dit kalenderjaar kreeg namelijk geen ploeg in de Eredivisie meer doelpunten tegen van buiten het strafschopgebied dan PSV. Het doelpunt van Branco van den Boomen namens Ajax was voor PSV alweer de negende tegentreffer van buiten de zestien dit kalenderjaar.

Uitgelicht

Feyenoord beleefde een dramatische middag in Enschede, met slechts één doelpoging voor rust en 107 mislukte passes in totaal. De Rotterdammers zagen hiermee hun ongeslagen reeks van zeventien uitduels in de Eredivisie tot een einde komen. FC Twente zet een indrukwekkende reeks voort: het scoorde nu al 32 thuisduels op rij in de Eredivisie.

Jordy Clasie is tot dusver de speler met de hoogste passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander. Op vijandelijke helft komt maar liefst negentig procent van zijn passes aan bij een ploeggenoot. Op de tweede plaats staat Ajacied Jorrel Hato, maar liefst 88 procent van zijn passes op vijandelijke helft is succesvol. Joey Veerman is de speler die de meeste passes heeft verstuurd op vijandelijke helft, maar bij de PSV’er ligt de nauwkeurigheid beduidend lager.

Nick Olij vestigde in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen RKC een prachtige statistiek. Hij werd de eerste Sparta-doelman sinds 1985 die maar liefst twaalf keer de nul wist te houden in een kalenderjaar. Met nog zes eredivisieduels te gaan dit kalenderjaar is de kans groot dat Olij hier zelfs nog overheen gaat.

Fortuna Sittard speelde dit seizoen al voor de derde keer doelpuntloos gelijk. Onder andere door de gemiste penalty van Alen Halilovic bleef het thuis tegen Utrecht steken op 0–0. Die uitslag stond ook in de uitwedstrijd tegen Feyenoord en de thuiswedstrijd tegen Ajax op het bord.

NEC loste dit seizoen het minste schoten van alle teams in de Eredivisie (74). De nauwkeurigheid van die schoten was echter het hoogste van alle teams in de Eredivisie: 58,1% van alle schoten was op doel.