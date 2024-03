Zwak Juventus lijdt duur puntenverlies; Vlahovic pakt in 1 minuut 2 keer geel

Pijnlijk puntenverlies voor Juventus zondagmiddag. In het eigen Allianz Stadum bleef de ploeg van Massimiliano Allegri steken op een 0-0 gelijkspel tegen Genoa. Door het gelijke spel kan AC Milan later op de dag afstand nemen van la Vecchia Signora.

Bij Juventus keerde Dusan Vlahovic terug in de spits. De Serviër was er tegen Atalanta (2-2) vorige week niet bij, maar verscheen nu wel weer aan de aftrap. Hij verving voormalig Ajacied Arek Milik in de punt van de aanval.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Genoa. Wojciech Szczesny wist een kopbal echter op acrobatische wijze uit het doel te plukken. Een zwak Juventus wist in de eerste helft een schamel kansje bij elkaar te voetballen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een voorzet van Filip Kostic probeerde Federico Gatti af te werken, maar zijn poging werd aangeraakt en vloog naast. In de tweede helft toonde Juve wel iets van beterschap, maar doelpunten bleven uit.

De beste kans van de wedstrijd was voor invaller Samuel Iling Junior. De Engelsman zag zijn inzet echter op het houtwerk uiteenspatten. Maar dichter bij een doelpunt kwam Juventus niet.

Tot overmaat van ramp maakte Vlahovic de wedstrijd niet vol. De spits kreeg in de blessuretijd twee oliedomme gele kaarten. Na een tackle ontstak de spits in woede toen er niet gefloten werd voor een overtreding. Daarvoor kreeg hij direct een prent.

Daarmee was het nog niet klaar, daar hij de scheidsrechter bleef belagen, die zich genoodzaakt voelde om ook een tweede gele - en dus een rode - kaart te trekken. Het bloedeloze gelijkspel is koren op de molen voor AC Milan. Bij winst op Hellas Verona kan het drie punten loskomen van Juventus.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties