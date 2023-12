Zwak Barça weet ternauwernood deceptie tegen hekkensluiter te voorkomen

Barcelona heeft woensdagavond een benauwde zege geboekt op hekkensluiter Almería. De Catalanen stevenden na geklungel in de defensie af op puntenverlies, maar Sergi Roberto wierp zich in de slotfase met zijn tweede treffer van de avond op tot redder in nood: 3-2. De ploeg van Xavi verkleint het gat met Girona tot zes punten, al komt de koploper donderdag nog wel in actie tegen Real Betis.

Xavi voerde drie wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van het gelijkspel met Valencia (1-1) van afgelopen zaterdag. Andreas Christensen kreeg in de voorkeur boven Jules Koundé, terwijl de trainer geen beroep kon doen op de geschorste Frenkie de Jong en geblesseerde Pedri. Het duo werd op het middenveld vervangen door Roberto en Fermín López.

Roberto kreeg binnen tien minuten de uitgelezen kans om de ban te breken, nadat hij uit een hoekschop van João Cancelo van dichtbij vogelvrij mocht inkoppen. Almería-doelman Luís Maximiano wist echter met een schitterende reflex redding te brengen.

De afwezigheid van De Jong en Pedri deed zich voelen tegen de hekkensluiter van LaLiga. Barcelona kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen en moest het vooral hebben van mogelijkheden uit standaardsituaties. Na ruim een half uur werd de ban gebroken. Ditmaal had Maximiano een antwoord op een kopbal uit een hoekschop van Ronald Araújo, maar moest toezien hoe Raphinha re rebound binnenwerkte: 1-0.

Robert Lewandowski liet vervolgens na om de marge te verdubbelen. Weer was het Maximiano die zich met een sterke redding kon onderscheiden namens de bezoekers. De stand werd op slag van rust uit het niets weer in evenwicht gebracht na knullig uitverdedigen van Araújo. Sergio Arribas gaf mee aan Léo Baptistão, die een hoek kon uitkiezen: 1-1.

Ook in het tweede bedrijf werd het spel van de Catalanen er niet beter op. Toch zette Roberto de ploeg van Xavi uit een hoekschop met een fraaie kopbal weer op voorsprong: 2-1. In de herhaling bleek alleen dat Barça eigenlijk geen corner had verdiend, aangezien Alejandro Balde de bal als laatst raakte.

Wat een héérlijke ???????????? ?? Sergi Roberto geeft de Catalanen weer wat rust, hij knikt de 2-1 binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlmería pic.twitter.com/MTL4R6VPtm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023

Barcelona leek op weg naar een zege, tot Iñaki Peña enorm in de fout ging. Araújo wilde een simpele voorzet wegkoppen, terwijl de doelman tevergeefs uit zijn doel kwam om de bal te vangen. Peña liet los, waarna Edgar González in een leeg doel kon schuiven: 2-2. Nieuw puntenverlies voor los Azulgrana leek in de maak, maar Roberto kroonde zich in de slotfase tóch tot redder in nood. Na een bekeken pass van Lewandowski rondde de middenvelder koel af: 3-2.

Ohh! Wat een ??????????????... ?? De doelman van Barcelona Iñaki Peña laat de bal los en Almería komt weer op gelijke hoogte ?? Kan Barcelona nog winnen van de nummer laatst? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlmería pic.twitter.com/bfWNkuVKIc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023

Sergi Roberto met de ????????????????????? ?? Het is ongelofelijk spannend tussen de nummer 4 en de hekkensluiter uit La Liga...??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlmería pic.twitter.com/CiIiH6RqQQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Girona 17 14 2 1 21 44 2 Real Madrid 17 13 3 1 27 42 3 Barcelona 18 11 5 2 13 38 4 Atlético Madrid 17 11 2 4 16 35 5 Athletic Club 17 9 5 3 14 32 6 Real Sociedad 17 8 6 3 11 30 7 Real Betis 17 6 9 2 2 27 8 Getafe 18 6 8 4 1 26 9 Las Palmas 17 7 4 6 1 25 10 Valencia 18 6 5 7 -3 23 11 Rayo Vallecano 18 4 8 6 -8 20 12 Osasuna 17 5 4 8 -7 19 13 Sevilla 17 3 7 7 -1 16 14 Alavés 17 4 4 9 -9 16 15 Villarreal 17 4 4 9 -10 16 16 Real Mallorca 17 2 9 6 -6 15 17 Cádiz 17 2 8 7 -10 14 18 Celta de Vigo 17 2 7 8 -9 13 19 Granada 18 1 5 12 -20 8 20 Almería 18 0 5 13 -23 5

