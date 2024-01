Zwak Ajax blijft met hangen en wurgen overeind tegen A-keus Hannover 96

Ajax heeft het tweede oefenduel tegen Hannover 96 dit weekend wél naar zich toe getrokken. Na het kansloze verlies van de reserves zaterdag (0-3), was de A-keus van de Amsterdammers we te sterk voor de Duitse tweedeklasser: 1-2. Brian Brobbey en de veelbesproken Steven Bergwijn verzorgden de productie in het Spaanse Cádiz. Komende zondag hervat Ajax de competitie tegen Go Ahead Eagles.

Ajax' reserveteam sloeg zaterdag een gigantisch modderfiguur tegen de B-keus van Hannover. De Duitsers wonnen met 0-3 en misten bovendien tal van grote kansen in de eerste helft.

Taak van de basiself was om de eer te redden. Dat deed trainer John van 't Schip onder meer met Bergwijn, die concrete belangstelling van West Ham United.

De Ajax-captain zag collega-aanvaller Brobbey halverwege het eerste bedrijf voor de openingstreffer zorgen. Borna Sosa had een goede voorzet in huis vanaf links en man in vorm Brobbey liet Leo Weinkauf kansloos: 1-0.

Vervolgens was het de beurt aan Bergwijn zelf. De vleugelaanvaller speelde zich knap tussen twee verdedigers door en versloeg de Hannover-goalie voor de tweede maal die middag.

Ajax leek op rozen te zitten, maar kreeg voor rust toch nog een domper te verwerken. Devyne Rensch raakte de bal op een gevaarlijke plek kwijt en zag Muhammed Damar daarvan dankbaar profiteren: 1-2. Daardoor kon het duel nog alle kanten op na de thee. Dat scheen ook Hannover zich te beseffen.

De 2. Bundesliga-club speelde brutaal en nam Diant Ramaj meer onder vuur dan hem lief was. Dat resulteerde meermaals bijna in de 2-2. Uiteindelijk hield de ploeg van Van 't Schip toch stand, en gaat Ajax met een semi-goed gevoel de tweede helft van de competitie in.



