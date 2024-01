Zuid-Korea scoort in minuut 99 en stuurt Saudi-Arabië na penalty's naar huis

Zuid-Korea is erin geslaagd de kwartfinale van de Azië Cup te bereiken. De Koreanen leken uitgeschakeld te worden door Saudi-Arabië, totdat de gelijkmaker viel in minuut 99. In de strafschoppenserie miste Saudi-Arabië tweemaal, terwijl Zuid-Korea foutloos bleef. Australië is de volgende tegenstander van Zuid-Korea.

Saudi-Arabië pakte vlak na rust de voorsprong. Abdullah Radif, die aan het begin van de tweede helft inviel, maakte 34 seconden na zijn entree de openingstreffer. De aanvaller profiteerde optimaal van een prima steekpass van Salem Al Dawsari, door de bal op overtuigende wijze in de verre hoek te plaatsen.

De Saudi's hielden lange tijd stand en leken hun ticket voor de volgende ronde binnen te hebben, totdat het in minuut 99 gelijk werd. Een diepe voorzet werd bij de tweede paal voor het doel gekopt door Young-woo Seol, die teamgenoot Gue-sung Cho van dichtbij raak zag koppen: 1-1.

In de verlening werd er niet gescoord, waardoor een strafschoppenserie de winnaar moest bepalen. Daarin misten Sami Al-Najei en Abdulrahman Ghareeb de respectievelijk derde en vierde Saudische penalty, terwijl Zuid-Korea alles raak schoot.

