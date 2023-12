Öztürk ziet Nederlander met ‘magische voeten’: ‘Vertrekt straks voor 50 miljoen’

Suleyman Özturk verwacht dat Joshua Zirkzee volgend jaar voor de hoofdprijs vertrekt bij Bologna. Dat spreekt de analist uit bij VI Uncensored. De spits maakt grote indruk bij Bologna, waar hij in de zomer nog gelinkt werd aan een overgang naar Ajax.

Als de knappe prestaties van Bologna, die vijfde staan in de Serie A, ter sprake komen, gaat het al snel over Zirkzee. Afgelopen weekend was de Nederlander met een dubbelslag tegen Salernitana (1-2) wederom belangrijk namens zijn ploeg.

Inmiddels heeft de spits er al acht inliggen in de binnenlandse competities, waar hij ook al twee assists wist te noteren in competitieverband. Het is ook Öztürk niet ontgaan.

"Zirkzee is heel goed in een wat vrije rol, dat hij uit de zestien komt en met zijn techniek en magische voeten - want die heeft hij als spits, heel bijzonder - dan wat gaat creëren. Hij heeft als spits een soort nummer 10-rol", betoogt de journalist.

Eerder roemde Özturk de aanvaller al, maar zei hij dat de spits balvaster en beslissender moest worden. "Hij gaat meer scoren, is langzaam aan het stijgen op de topscorerslijst en hij wordt balvaster", roemt de analist zijn ontwikkeling.

'Kleine hype'

"En je ziet nu dat er in Italië rondom hem een kleine hype aan het ontstaan is. Want hij is een nog vrij jonge spits (22, red.), hij speelt bij Bologna dat het goed doet", begint Öztürk zijn opsomming. "Je ziet dat hij zich ontwikkelt, dat hij vertrouwen heeft, dat hij spelenderwijs beter wordt."

Öztürk denkt dat de voetbalwereld aan het eind van seizoen aan zijn voeten zal liggen. "Zirkzee kan straks in mei, of in januari als er clubs zijn die hem graag willen hebben, kiezen: ga ik voor 40 of 50 miljoen naar die club, of ga ik naar die trainer?"

Maurice Steijn

Kiezen voor de juiste trainer is cruciaal, benadrukt Öztürk. "Omdat het een bepaald type spits is, is de wisselwerking met de trainer heel belangrijk. Of hij de absolute top kan bereiken? Dat hangt ervan af of je Ange Postecoglou of Maurice Steijn als trainer hebt."

Na gefronste wenkbrauwen van de presentator op zijn laatste vergelijking, verduidelijkt Öztürk waar hij op doelde. "Ik bedoel er mee te zeggen: wordt er naar jou en je kwaliteiten gekeken, of niet?"

