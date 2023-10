Öztürk snapt werkelijk niets van kritiek op één aankoop Ajax: ‘Hij kan wél wat’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 19:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:33

Süleyman Öztürk is niet te spreken over de wijze waarop opiniërend Nederland de zomerse aankopen van Ajax heeft ontvangen. De journalist spreekt in zijn column bij Voetbal International zijn onvrede uit over de ‘ongefundeerde’ kritieken van enkele journalisten en analytici op onder meer Georges Mikautadze, die volgens Öztürk juist enorm veel potentie zou hebben.

“Zijn naam is de afgelopen weken een aantal keer gevallen. Die van Pep Guardiola”, zo begint Öztürk zijn column. “Als argument dat Maurice Steijn er niks aan kan doen dat hij gedwongen wordt te werken met spelers om wie hij niet heeft gevraagd.”

“De aankopen zijn volgens sommigen zó slecht dat zelfs de beste trainer ter wereld geen wedstrijd zou winnen. Meestal wordt na zo’n opmerking instemmend geknikt en stopt het denken. Wat is hier aan de hand?”

“Natuurlijk is er van alles mis bij Ajax op bestuurlijk en organisatorisch niveau en heeft dat ervoor gezorgd dat de club visieloos en stuurloos is geworden. Intern wijst iedereen naar elkaar en het makkelijkst is de schuld in de schoenen te schuiven van buitenlanders die niemand echt kent”, stelt de journalist van het weekblad.

Öztürk haalt onder meer Mikautadze, die in de huidige interlandperiode al vijfmaal trefzeker was in twee duels, als voorbeeld aan. “Weinig mensen hebben de moeite genomen zich echt in de aankopen te verdiepen. Het is maar goed dat Georges Mikautadze lang niet alles meekrijgt wat over hem wordt gezegd.”

“Die jongen moet het idee hebben dat hij in een open inrichting is beland en meedoet aan een ingewikkeld experiment waarvan hij een van de slachtoffers is. Mikautadze was afgelopen seizoen een sensatie bij FC Metz, kon naar een aantal gerenommeerde clubs in Frankrijk, maar koos voor de naam en faam die Ajax internationaal heeft. “

“Vanaf de eerste dag wordt aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Hij schijnt er niets van te kunnen. De belangrijkste argumentatie: hij komt van het tweede niveau in Frankrijk... Op basis van één slechte wedstrijd tegen Fortuna Sittard begin september is hij afgeschreven”, besluit Öztürk. “Terwijl hij de afgelopen twee jaar een interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt en een 22-jarig talent is die weldegelijk iets kan.”