Öztürk onder de indruk: ‘Hij is eigenlijk een volwassen versie van Onana’

Mike Maignan is in de ogen van Süleyman Öztürk de doelman van het jaar 2023. De journalist van Voetbal International is onder de indruk van de keeperskwaliteiten van de 28-jarige sluitpost.

Öztürk laat in een video-item van VI weten te hebben getwijfeld tussen twee verschillende doelmannen. “Ederson is een logische keuze, want hij heeft met Manchester City afgelopen seizoen alles gewonnen en bij het Elftal van het Jaar-verkiezingen gaat het altijd om de prijzen die spelers gewonnen hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De journalist raakte echter dit kalenderjaar het meest onder de indruk van Maignan. “Hij kan echt goed voetballen. Ik vind daarnaast dat hij een geweldige uitstraling heeft. Maignan is natuurlijk momenteel ook de nummer één bij Frankrijk. Met de nationale ploeg heeft hij dit jaar ook het nodige gepresteerd.”

Öztürk geeft aan Maignan momenteel de meest complete sluitpost te vinden. “Ik vind hem eigenlijk een volwassen versie van André Onana. Maignan is in alles beter dan Onana.” Onana blonk vorig seizoen uit bij Internazionale en verdiende afgelopen zomer een transfer naar Manchester United. Bij the Red Devils ligt de Kameroense doelman na meerdere blunders momenteel echter flink onder vuur.

Maignan noteerde in het huidige kalenderjaar 19 clean sheets in het shirt van AC Milan en Frankrijk. In 48 duels moest hij in totaal 47 tegentreffers incasseren. De keeper ligt momenteel nog tot medio 2026 bij I Rossoneri onder contract.

Ter Stegen

FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen completeert de top drie van Öztürk. “Ik vind persoonlijk dat hij in het algemeen zijn uitstraling niet mee heeft. Ter Stegen is nu wel een van de leiders bij Barcelona geworden.”

“Hij heeft ook de pech dat Manuel Neuer tien jaar lang in de nationale ploeg heeft gestaan, dus hij heeft ook niet aan zijn profiel kunnen werken. Dat hij op een EK of WK kon opvallen, want hij staat bij Duitsland haast nooit onder de lat. Ter Stegen is wel een geweldige keeper, hij doet me een beetje denken aan Petr Cech.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties