Özturk lyrisch over Oranje-international: ‘Hij doet me denken aan Ronaldinho’

Süleyman Öztürk is enorm te spreken over de ontwikkeling van Tijjani Reijnders, zo laat de Voetbal International-analist weten in een video-item van het medium. Hij vergelijkt de middenvelder zelfs met AC Milan-icoon Ronaldinho.

Reijnders maakte afgelopen zondag veel indruk in de thuiswedstrijd van Milan tegen AC Monza (3-0). Al in de derde minuut nam de Oranje-international de eerste treffer voor zijn rekening en bij het derde doelpunt had hij een keurige ‘voorassist’ in huis.

“Ze winnen dan met 3-0 van Monza en zijn doelpunt komt natuurlijk in het nieuws, maar bij dat boogballetje bij de 3-0, moest ik echt aan Ronaldinho denken”, steekt Öztürk van wal.

De analist van Vi is dan ook onder de indruk van de ontwikkeling van Reijnders. “Ik heb alle minuten van hem gezien bij Milan en je ziet hem bijna per week dominanter worden.”

“Hij ziet zo veel, met en zonder bal. Hij kan passlijnen afschermen en vooruit kijken. Aan de bal: techniek. Die solo bij de goal moet je lef en bravoure voor hebben. Die pass bij de derde goal laat zien dat hij zich goed op zijn plek voelt.”

“Hij is echt een all-action-hero aan het worden bij Milan”, gaat de analist verder. “Op de helft van de tegenstander is hij net Ronaldinho. Ik zou zijn naam willen veranderen in Ronaldinho Reijnders”, besluit Öztürk zijn betoog.

Reijnders werd afgelopen zomer voor twintig miljoen euro overgenomen van AZ. Hij wist zich moeiteloos aanpassen in Italië en kwam onlangs ook in actie namens het Nederlands elftal.



