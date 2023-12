Öztürk looft voormalig PSV’er: ‘Als ik Liverpool was, dan zou ik hem kopen’

Süleyman Öztürk is bijzonder te spreken over Jarrad Branthwaite. De centrumverdediger van Everton kan volgens de journalist van Voetbal International mee met het niveau van de top in de Premier League. "Als ik Liverpool was, zou ik hem kopen als opvolger van Virgil van Dijk."

"Hij is een talentvolle gozer, want hij kan echt goed voetballen voor iemand die de lengte heeft van een giraf", vertelt Öztürk over de 1,95 meter lange Engelsman. Vorig seizoen kwam Branthwaite nog op huurbasis uit voor PSV, waar hij uiteindelijk uitgroeide tot een gewaardeerde basiskracht. In totaal speelde de inmiddels 21-jarige verdediger 36 wedstrijden voor de Eindhovenaren.

PSV hoopte deze zomer langere tijd op een nieuwe samenwerking met Branthwaite, maar de mandekker koos ervoor om zijn geluk te beproeven bij Everton. Dat heeft gezien zijn vaste basisplaats in Liverpool niet verkeerd uitgepakt.

"Ik vond het nog lang duren totdat Gerrit (de bijnaam van Branthwaite in Eindhoven, red.) een basisplaats kreeg (bij PSV, red.). Maar ja, het is ook de visie van een trainer die ook de voorkeur geeft aan andere spelers. Je moet ook de concurrentie verslaan en de mazzel hebben dat je net de nummer één-optie bent en dat je dan direct in het elftal groeit. Hij heeft zijn best moeten doen om daar aan speelminuten te komen, maar ik denk dat de periode in Nederland hem goed heeft gedaan."

De 21-jarige Branthwaite, die nog tot medio 2027 vastligt op Goodison Park, kwam dit seizoen tijdens de eerste twee wedstrijden in de Premier League niet van de bank af. Sindsdien speelde hij in ieder competitieduel de hele wedstrijd mee. Mede dankzij de inbreng van Branthwaite won Everton zijn laatste drie wedstrijden, van Chelsea (2-0), Newcastle United (3-0) en Nottingham Forest (0-1), zonder een treffer te incasseren.

"In het duel met met Chelsea vond ik hem erg sterk", gaat Öztürk verder over Branthwaite. "Daar heeft hij ook wel het fysiek voor. Bij Match of the Day pikten ze er precies het moment uit dat ik ook interessant vond. Dat hij niet hapt, maar centraal blijft. Net zoals Van Dijk dat ook in zijn toptijd deed: ophouden (van de tegenstander, red.). De timing van de ingreep is bij Branthwaite ook wel bijzonder. Hij heeft lengte, voetballend vermogen en zijn timing van ingrijpen is goed. Met Sean Dyche heeft hij een trainer die is gefocust op verdedigen en organiseren."

"Ik heb de derby Liverpool - Everton gezien. Toen vond ik Everton zo laf en ongeïnspireerd spelen. Daarna kregen ze ook nog tien punten in mindering. Je dacht: die gaan degraderen, maar daarna winnen ze elke wedstrijd. Ze gaan er gewoon in blijven en als ik Liverpool was, zou ik hem kopen als opvolger van Virgil van Dijk. Hij is echt een openbaring dit seizoen in de Premier League bij Everton. Op dát niveau je zo makkelijk staande houden en een leider zijn van een defensie bij een club in grote problemen... Dat je je bij Sean Dyche in de basis speelt, dat is echt niet makkelijk."

