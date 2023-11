Öztürk looft ‘ondergewaardeerde’ Nederlander: ‘Speelt op een te laag niveau'

Dinsdag, 7 november 2023 om 15:13 • Bart DHanis • Laatste update: 15:29

Süleyman Öztürk is zeer te spreken over de kwaliteiten van Pascal Struijk, zo heeft hij dinsdagmiddag gezegd in een video-item van Voetbal International.

Leeds United boekte vrijdagavond een knappe 0-1 overwinning op bezoek bij Leicester City. The Whites staan dankzij de winst op de koploper weer derde in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Bij Leeds begonnen drie Nederlanders in de basis. Joël Piroe startte als aanvallende middenvelder. Crysencio Summerville begon als linksvoor en Struijk vormde samen met Joe Rodon het hart van de verdediging.

Struijk had vrijdagavond Jamie Vardy in zijn broekzak zitten”, steekt Öztürk van wal. “Hij was de hele wedstrijd heel sterk, maar ook echt gedecideerd. Ook in de opbouw van achteruit vond ik het heel goed.”

“Hij is een complete en volwassen verdediger”, gaat de analist van VI verder. “Nu Micky van de Ven geblesseerd is geraakt wil ik Ange Postecoglou best wat advies geven: Struijk kan makkelijk mee in de verdediging van Tottenham Hotspur.”

“Die jongen speelt echt op een te laag niveau. Ik kan me goed voorstellen dat er in januari een grote club komt voor hem. Hij is op dit moment echt de beste verdediger uit de Championship. Ik denk dat hij die stap wel gaat maken, want vanuit het tweede niveau in de Oranje-selectie komen is lastig.”

“Ik vind hem echt geweldig”, besluit de analist. Struijk maakte in 2020 de overstap van Ajax naar Leeds. Sindsdien kwam de in België geboren verdediger 113 keer in actie voor de club. Hij maakte hierin 7 doelpunten en was een keer verantwoordelijk voor een assist.