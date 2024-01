Öztürk looft Nederlander: ‘Hij kan bij een goed EK naar Man City of Real Madrid’

Süleyman Öztürk geeft heel hoog op van Ian Maatsen. De Nederlandse vleugelverdediger maakte afgelopen weekend zijn (basis)debuut bij Borussia Dortmund (0-3 zege op Darmstadt) en dat kon de analyticus van Voetbal International wel bekoren.

“Wat hij levert in zijn eerste wedstrijd, na een paar trainingen vind ik best bemoedigend”, begint de journalist zijn lofzang. Öztürk ziet nog wel een verbeterpunt bij Maatsen in defensief opzicht en trekt daarbij de vergelijking met een andere Nederlandse vleugelverderdiger in de Bundesliga, Jeremie Frimpong.

“Als Leverkusen de bal niet heeft, is hij kwetsbaar en ik denk dat voor Maatsen hetzelfde geldt. Hij krijgt straks een behoorlijke goede eerste test tegen PSV en dan moet Maatsen er staan”, constateert Öztürk de eerste serieuze test voor het product van Chelsea.

Onvermijdelijk komt het thema van het Nederlands elftal ook snel aan bod. “Een tijdje geleden was Ronald Koeman vrij hard en zei hij dat Frimpong niet goed genoeg was voor Oranje. Maar als je bij Maatsen vinkjes gaat zetten, dan kom je tot veel groene vinkjes. Ik denk dat hij voor veertig miljoen euro op de markt komt”, voorspelt Öztürk.

Maatsen keert in principe in de zomer terug bij Chelsea, daar die Borussen geen koopoptie hebben bedongen. “Maar Chelsea kan niet met vier linkervleugelverdedigers spelen”, speculeert de journalist over de toekomst van de back.

“Ik hoop dat het management van Maatsen het zo geregeld heeft dat hij voor een bepaald bedrag vrijkomt. Dan kan Dortmund beslissen of ze hem willen hebben. En anders gaat hij naar Manchester City of Real Madrid, mits hij een goed EK speelt.”

“Zo goed is hij?”, vraagt Jarno Verweij aan de analist. “Ik denk dat hij die potentie wel heeft. Ik denk dat heel veel scouts hem bovenaan de lijst hebben gezet.” Maar of Maatsen een basisplek krijgt van Koeman op het toernooi in Duitsland, durft Öztürk niet te zeggen.

Daar zou de linkspoot namelijk stevige concurrentie ondervinden van Quilindschy Hartman. “Hartman heeft bij Feyenoord ongelofelijke stappen gezet, heeft op Champions League-niveau gevoetbald en heeft nu een basisplaats bij het Nederlands elftal."

“En daar heeft hij het gewoon goed gedaan de afgelopen interlands. Maar het is toch mooi en alleen maar goed dat Hartman ook concurrentie heeft?”, besluit de analist.

Wie moet de linksback van Nederland worden op het EK 2024 in Duitsland? Quilindschy Hartman Ian Maatsen Nathan Aké Micky van de Ven Anders, namelijk: Stem Wie moet de linksback van Nederland worden op het EK 2024 in Duitsland? Quilindschy Hartman 46% Ian Maatsen 16% Nathan Aké 31% Micky van de Ven 4% Anders, namelijk: 3% Totaal aantal stemmen: 119