Öztürk: ‘Ik kan hem niet meer serieus nemen. Het is een oplichter, een idioot'

Süleyman Öztürk heeft geen hoge pet op van Mauricio Pochettino. De journalist van Voetbal International is zelfs van mening dat de manager van Chelsea ‘een oplichter’ is. “Ik heb soms het gevoel dat trainers die bij blessures zeuren om nieuwe spelers oplichters zijn”, aldus Öztürk.

Pochettino heeft Chelsea nog altijd niet aan de praat gekregen. De Londenaren gingen afgelopen zondag met 2-0 onderuit op bezoek bij Everton en bevinden zich momenteel op een uiterst teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League.

De Argentijnse oefenmeester baarde vervolgens opzien door te stellen dat Chelsea in januari opnieuw de transfermarkt op moet, terwijl the Blues afgelopen zomer al circa 450 miljoen uitgaven aan elf nieuwe spelers.

“Pochettino is elke week bezig met het zoeken naar excuses”, zegt Öztürk in een video-item van Voetbal International. “Eerst was het een nieuw project, daarna moest het elftal groeien, toen waren er blessures, daarna moest iedereen fitter worden en zijn voetbalideeën beter begrijpen.”

Öztürk vindt het vreemd dat Pochettino, drie weken voordat de winterse transferwindow opent, heeft gevraagd om nieuwe aankopen. “Ze hebben in de zomer allemaal spelers aangetrokken waarvan ik me afvraag waar ze eigenlijk spelen.”

“Chelsea is een topclub en heeft veertien technisch directeuren aangetrokken, voor elke leeftijdscategorie één”, vervolgt de journalist. “Een van hen komt uit bij Noni Madueke en denkt: die moeten we kopen voor 35 miljoen euro. Ze kopen niet drie opvolgers van N'Golo Kanté, maar gewoon vijf en die zijn allemaal geblesseerd. Ze hebben drie linksbacks, maar er speelt nu een centrale verdediger (Levi Colwill, red.) op die positie Zo kun je heel het elftal langsgaan.”

In de ogen van Öztürk is Pochettino ‘een oplichter’. “Misschien is het wel een goede trainer voor een andere club. Dat bleek wel bij Tottenham Hotspur, waar hij binnenkwam zonder enkele verwachtingen. Als je kijkt wat er bij Chelsea is geïnvesteerd, dan moet hij natuurlijk veel beter presteren.”

De journalist constateert dat er bij Chelsea zonder tactische afspraken gevoetbald wordt. “En dat begint toch echt bij de trainer. Ik kan die man gewoon niet meer serieus nemen als hij in een interview met een gladgestreken gezicht beweert dat de citroenen nog zijn werk moeten doen. Dan denk ik: dat is gewoon een idioot, dan ben je niet helemaal lekker.”

Pochettino beleefde als nieuwe trainer van Chelsea een dramatische seizoenstart door slechts een van zijn eerste vijf Premier League-duels te winnen. In september maakte de Argentijnse oefenmeester voorafgaand aan de verloren competitiewedstrijd tegen Aston Villa (0-1) een aparte vergelijking tussen zijn spelers en citroenen.

Pochettino onthulde dat er op het oefencomplex van Chelsea in zijn kantoor een grote mand met verse citroenen staat. “Ik heb gele, groene, verschillende types. Uit Spanje, uit Italië. Ik heb altijd gedacht dat gele citroenen beter waren dan groene. Maar sinds kort geloof ik eigenlijk in elk kleur. Mochten er blauwe citroenen bestaan, zou het nog beter zijn.”

Sinds een vriend Pochettino heeft verteld dat de citrusvrucht negatieve energie absorbeert en de lucht reinigt, zweert hij bij citroenen. “Je moet tijd geven aan de citroenen. Het is geen grap, want als je goede energie wilt hebben, moet je alle dingen implementeren waarin je persoonlijk gelooft. Bij Tottenham begonnen mijn citroenen pas na één à twee jaar te werken. Laat ze maar rijpen. Het is iets waar we allemaal in geloven.”

