Öztürk: ‘Er werd in Nederland om hem gelachen, maar hij is een cadeau gebleken’

Süleyman Öztürk heeft complimenten over voor Calvin Bassey. De Nigeriaans international maakte afgelopen zomer voor 22,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Fulham, waar hij sinds anderhalve maand een onbetwiste basisspeler is.

Öztürk geeft aan dat het niet vreemd is dat men bij Bassey heel erg gaat zoeken naar persoonlijke fouten. De journalist van Voetbal International stelt in een video-item echter dat de 23-jarige mandekker het bij Ajax helemaal zo slecht nog niet deed.

“Hij werd bij Ajax heen en weer geslingerd tussen posities. Hij heeft linksback gestaan en dan zag ik hem opstomen en dacht ik: goh, voor iemand met zo’n sterke fysiek vind ik het best knap dat hij de linksbackpositie op die manier invult.”

Öztürk geeft aan dat Bassey bij Fulham een sterke ontwikkeling als centrale verdediger doormaakt. “Je ziet een jongen die beter wil worden. Hij is verkocht aan Fulham voor iets van 22 miljoen euro. Daar werd in Nederland om gelachen. Men zei: ‘Jeetje mina, hoe is het nu mogelijk dat Ajax die clown voor dat bedrag kon verkopen.’ Maar Fulham heeft nu voor 22 miljoen euro een cadeautje gekregen van Ajax.”

“Afgelopen maand heeft hij tegen Tottenham Hotspur (2-0 verlies, red.) fouten gemaakt, dat weet ik ook wel, en hij zal onder druk ook echt nog wel meer fouten gaan maken”, vervolgt Öztürk. “Zondag tegen West Ham United (5-0 winst, red.) won hij al zijn luchtduels en heeft hij over de grond ook geen duel verloren.”

De journalist gelooft dat de ex-Ajacied nog een ‘ongelooflijke groeimarge’ heeft. “Hij is nog jong, ontwikkelt zich en heeft kwaliteiten: duelkracht, kopkracht en hij kan voor Fulham-begrippen goed voetballen.”

Tot slot deelt Öztürk nog een compliment uit aan Fulham. “Ik vind het toch knap dat zij Bassey voor zo’n transfersom hebben gekocht, dat moet je wel durven als je ziet waar hij vandaan komt. Hij werd hier in Nederland uitgelachen, maar hij manifesteert zich bij Fulham als een prima verdediger. Ik zie hem ook aanwijzingen geven aan zijn ploeggenoten, hij neemt een leiderschapsrol op zich en dat is mooi om te zien.”

