Öztürk: ‘Dit is de slechtste club in de Eredivisie, ik ben me kapot geschrokken’

Maandag, 27 november 2023 om 17:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:34

FC Volendam is de slechtste ploeg van de Eredivisie, zo stelt Süleyman Öztürk. De journalist van Voetbal International zag het andere Oranje onlangs aan het werk en schrok zich naar eigen zeggen ‘kapot’. Ook Vitesse, de hekkensluiter van de Eredivisie, heeft Öztürk vooralsnog niet weten te imponeren.

Ajax had afgelopen zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA geen kind aan het Vitesse van interim-trainer Edward Sturing. Dat de Arnhemmers met acht punten uit de eerste dertien competitieduels laatste in de Eredivisie staan, komt voor Öztürk niet als een verrassing. “Ik vond Vitesse de afgelopen weken zo ongelooflijk slecht, ook onder de vertrokken Phillip Cocu. De ploeg straalde totaal geen energie uit.”

FC Volendam kan de journalist echter nóg minder bekoren. De ploeg van trainer Matthias Kohler ging afgelopen zondag kansloos met 3-0 onderuit op bezoek bij AZ en weet Vitesse alleen op doelsaldo voorlopig onder zich te houden.

“FC Volendam vind ik de slechtste ploeg in de Eredivisie”, stelt Öztürk “Daar ben ik me echt kapot van geschrokken. Ik kijk bijna nooit live naar Volendam, want ik kijk heel veel buitenlands voetbal.”

“Een paar weken geleden deed ik dat wel en toen dacht ik: jeetje mina, hoe zijn die ooit in de Eredivisie terechtgekomen? Vitesse vind ik de op één na slechtste ploeg in de Eredivisie.”

Cocu stapte eerder deze maand op bij Vitesse. Hij nam die beslissing direct na de thuisnederlaag tegen sc Heerenveen (1-3). De club verkeert in financieel zwaar weer, waardoor het nog maar de vraag is of er in de winter geïnvesteerd kan worden in de selectie.

FC Volendam heeft het eveneens sportief zwaar. In het vissersdorp barstte maandag buiten het veld de bom, toen voorzitter Jan Smit op Instagram bekendmaakte dat de Raad van Commissarissen van FC Volendam voornemens is om het gehele bestuur van de voetbalclub weg te sturen.

