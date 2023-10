Öztürk: ‘Die levert een bedrag op waarvan Feyenoord zal schrikken, 50 miljoen’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 19:48 • Wessel Antes • Laatste update: 22:55

Süleyman Öztürk is zeer gecharmeerd van het huidige Feyenoord, zo laat hij blijken te gast in de FC Rijnmond Podcast. De journalist van Voetbal International denkt dat de Rotterdammers in eigen huis gaan winnen van Lazio en stelt zelfs dat het elftal van Arne Slot in staat is om de halve finale van de Champions League te halen. Öztürk ziet gelijkenissen tussen Feyenoord en het Ajax van 2019, dat het ver schopte in het miljardenbal.

Feyenoord is met een 2-0 zege op Celtic en 3-2 nederlaag bij Atlético Madrid gestart in Groep E van de Champions League. Öztürk is nu al onder de indruk. “Ik vind het mooi hoe wij nu over Feyenoord praten, alsof het vrij normaal is dat ze eerste of tweede worden in deze poule. Kennelijk leg je voor jezelf die lat ook steeds hoger, omdat je met zo’n elftal meebeweegt.”

Öztürk denkt dat Feyenoord-fans moeten waken voor teleurstelling. “Eigenlijk is het vrij normaal om in deze poule derde te worden. Alles wat hoger is, is echt heel knap. Zo moet je ernaar kijken. Deze twee wedstrijden tegen Lazio zijn meetmomenten die gaan bepalen hoe je moet kijken naar dit Feyenoord.”

Indien Feyenoord tegen Lazio vier of zes punten pakt, onstaat er volgens Öztürk een hosannastemming. “Dan kan het echt leuk gaan worden.” De journalist van VI trekt een bijzondere vergelijking. “Het lijkt wel een beetje op dat seizoen dat Ajax ook meegemaakt heeft, met al die jongens als Hakim Ziyech en Frenkie de Jong. Die stonden ineens in de halve finale van de Champions League.”

Öztürk acht niets onmogelijk met het Feyenoord van Arne Slot. “Die kant kan het met Feyenoord ook opgaan, als het de goede kant opvalt. Dat durf ik echt te zeggen, ja.” Lazio-thuis is een cruciale wedstrijd volgens Öztürk. “Lazio speelt met veel vaste patronen in aanvallend en verdedigend opzicht, maar ik denk dat Slot zijn huiswerk al gedaan heeft. Feyenoord zal goed voorbereid zijn.”

Quilindschy Hartman

Een van de Feyenoorders die er voor Öztürk bovenuit steekt, is Quilindschy Hartman. “Ik denk dat hij bij clubs uit alle grote landen op het lijstje staat, omdat Hartman specifieke en interessante kwaliteiten heeft.”

Öztürk denkt dat de 21-jarige vleugelverdediger Feyenoord veel geld kan gaan opleveren. “Hartman wordt een veelzijdige linksback. Als hij deze vorm doorzet, dan komt er vast een bedrag voor hem uit waar Feyenoord van zal schrikken.” Na doorvragen van presentator Bart Nolles noemt Öztürk zonder blikken of blozen een behoorlijk bedrag: “50 miljoen euro.”