‘Zou onzin zijn om van deze twee duels het lot van Heitinga te laten afhangen’

Maandag, 24 april 2023 om 11:19 • Bart DHanis • Laatste update: 11:25

Willem van Hanegem denkt dat de bodem nu echt is bereikt bij Ajax. De ploeg van trainer John Heitinga verloor zondagmiddag met 3-0 van PSV en dreigt derde, of misschien zelfs als vierde te gaan eindigen in de Eredivisie. Wel kunnen de Amsterdammers de TOTO KNVB Beker winnen komend weekend, wanneer de finale tegen PSV op het programma staat. Volgens de Kromme zou het onzin zijn om van deze twee ontmoetingen met PSV het lot van John Heitinga te laten afhangen, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Genoten van de topper heeft Van Hanegem niet. “Dat PSV - Ajax geen hoogstaande partij zou worden, dat was wel de verwachting. Dat kwam ook uit, maar PSV won verdiend.” De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en AZ vindt het tijd voor een flinke opschoning van de Ajax-selectie. “Dit Ajax is vast niet de ploeg die komend seizoen op het veld staat. Ze moeten in Amsterdam afscheid nemen van de spelers die graag zo belangrijk willen zijn en aan de slag gaan met jongens die zichzelf niet zo speciaal vinden.”

Een van de spelers waar Ajax volgens Van Hanegem op verder moet bouwen, is Jorrel Hato. De pas zeventienjarige linksachter kwam zondagmiddag negentig minuten in actie tegen PSV. “Owen Wijndal moet toch met pijn in zijn buik naar Hato hebben gekeken. Dat deze jongen het heeft, dat ziet een blinde. Hij is er eentje voor de toekomst. Al is opvallen bij Ajax op dit moment niet zo heel moeilijk.”

De 79-jarige columnist neemt het Feyenoord kwalijk dat een Rotterdamse jongen in de basis speelt bij Ajax. Hato werd geboren in Rotterdam en door Ajax in 2018 overgenomen uit de jeugd van Sparta. “Feyenoord moet er gewoon voor zorgen dat de grootste talenten uit de regio Rotterdam op Varkenoord lopen. Dat hij bij de amateurs van Feyenoord heeft gespeeld en door Ajax onder de neus van Feyenoord is weggekaapt bij buurman Sparta, dat vind ik pijnlijk.”