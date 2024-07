Zorgen voor Pep Guardiola? Manchester City verliest wéér op Amerikaanse bodem, ditmaal van AC Milan

De Amerikaanse toer is voorlopig nog geen succes voor Manchester City. Manager Pep Guardiola zag zijn elftal in de nacht van zaterdag op zondag wederom verliezen, ditmaal met 2-3 van AC Milan. Afgelopen woensdag verloor de regerend landskampioen uit Engeland in een vriendschappelijk duel met 3-4 van Celtic.

Manchester City nam na twintig minuten spelen de leiding in het Yankee Stadium in New York. Erling Braut Haaland gleed de bal binnen na goed voorbereidend werk van Oscar Bobb. Lang konden the Citzens echter niet genieten van de vroeg verkregen voorsprong.

Lorenzo Colombo nam Milan nog voor rust bij de hand. De aanvaller (22) kopte eerst na een halfuur spelen raak. Enkele minuten later verdween een inzet van de Italiaanse spits door de benen van Ederson in het doel: 1-2. De ingevallen James McAtee trok de stand tien minuten na rust gelijk.

Het was niet voldoende voor Manchester City om een nederlaag af te wenden. Marco Nasti schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak, al zag Ederson er niet goed uit bij het schot van de ingevallen spits. Milan hield stand in de slotfase en kon juichen na het laatste fluitsignaal.

Bij Milan was Tijjani Reijnders nog afwezig. De middenvelder geniet nog van zijn vakantie nadat hij met het Nederlands elftal de halve finale bereikte op het EK in Duitsland. Datzelfde geldt overigens voor Manchester City-verdediger Nathan Aké.

Manchester City speelt op Amerikaanse bodem nog tegen FC Barcelona (31 juli) en Chelsea (3 augustus). Op 10 augustus begint het serieuze werk voor het elftal van Guardiola. Die dag is Manchester United namelijk de opponent in het duel om de Community Shield.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!