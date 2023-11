Zorgen om Matthijs de Ligt: verdediger valt uit met mogelijk zware knieblessure

Woensdag, 1 november 2023 om 21:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:35

Matthijs de Ligt lijkt woensdagavond een serieuze knieblessure te hebben opgelopen. In de negentiende minuut van het bekerduel met 1. FC Saarbrücken ging De Ligt naar het gras en greep hij direct naar zijn rechterknie. Wel kon hij uiteindelijk zelf richting de dug-out lopen.

De verdediger sprintte richting de linkerhoek, waar een speler van Saarbrücken voor dreigde te geven. De Ligt wist de bal met zijn linkerbeen te blokken, maar kwam vervolgens ogenschijnlijk verkeerd terecht met zijn rechterbeen, dat onder zijn lichaam bleef hangen.

De Ligt greep direct naar zijn rechterknie en stak zijn hand omhoog. De mandekker kreeg vrijwel direct verzorging van de medici van Bayern. Trainer Thomas Tuchel sloeg direct zijn handen voor zijn gezicht in ongeloof. De Ligt en de doctoren kwamen tot de conclusie dat zijn wedstrijd erop zat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt kon wel weer staan en meldde zich bij de zijlijn, zodat het duel hervat kon worden. De voormalig Ajacied gaf middels een beweging bij zijn knie aan waar hij last van had. Vrijwel direct daarna meldde hij zich al lopend bij de bank van Bayern, waar Konrad Laimer zich klaarmaakte om de Nederlander te vervangen.

Wat de ernst van de blessure is, is nog onduidelijk. Mogelijk moet de verdediger de interlands van het Nederlands elftal later deze maand missen. Oranje neemt het op 18 november op tegen Ierland, drie dagen later reist de ploeg naar Gibraltar voor de laatste interland van de EK-kwalificatiereeks.