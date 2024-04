Zorgen bij Goedemorgen Eredivisie: ex-Oranje-international komt niet opdagen

Eljero Elia heeft zondag voor verbazing gezorgd bij Goedemorgen Eredivisie. De voormalig vleugelaanvaller zou te gast zijn in het programma, maar kwam niet opdagen. Ook konden de programmamakers Elia niet bereiken. "Eljero, we willen weten of het goed met je gaat", aldus presentatrice Fresia Cousiño Arias in het programma.

Vrijwel direct na de start van het programma kaartte Cousiño Arias de kwestie aan. "We hebben een goedgevulde tafel, wilde ik zeggen, maar zo goed is hij niet gevuld, hè, Hans?", richtte ze zich tot tafelgast Hans Kraay junior.

Kraay noemde de afwezige direct bij naam en toenaam. "Eljero Elia", aldus de verslaggever.

De dertigvoudig Oranje-international zou aanschuiven, maar op zijn stoel was niemand te bespeuren. Cousiño Arias vermoedde dat Elia zich verslapen had.

"Eljero, we proberen je te bereiken", sprak ze vervolgens in de camera. "Reageer effe, je telefoon staat uit. We willen weten of het goed met je gaat."

Inmiddels is voormalig Feyenoorder Diego Biseswar aangeschoven als Elia's vervanger. Waarom laatstgenoemde afwezig is, is nog altijd onbekend.

Biseswar is uitgenodigd in het kader van de Klassieker. Die staat zondagmiddag om 14.30 op het programma in De Kuip.

