Zoon van Wesley Sneijder kan volgend seizoen debuteren in het betaalde voetbal

De kans is groot dat de achttienjarige zoon van Wesley Sneijder en Ramona Streekstra, Jessey Sneijder, volgend seizoen zijn debuut gaat maken in het betaalde voetbal. FC Utrecht heeft Jessey Sneijder namelijk overgeheld naar de selectie van Jong FC Utrecht, bericht de club via de officiële kanalen.

De beloften van de Domstedelingen werken hun wedstrijden uiteraard af in de Keuken Kampioen Divisie. Aldaar zou Sneijder junior komend seizoen zijn eerste opwachting kunnen maken in het profvoetbal.

Samen met acht andere jeugdspelers - Justin Eversen, Hylke van der Mast, Brian van de Boogaard, Viggo Plantinga, Jaygo van Ommeren, Björn Menzo, Shedracht Ebite en Gustav Arcos Sundqvist - promoveert Sneijder naar de hoogste beloftentak.

"Zoals zijn achternaam doet vermoeden, een creatieve middenvelder met een goede trap", zo omschrijft Utrecht Sneijder op de clubkanalen. Het talent maakt de stap vanuit de Onder 17, terwijl hij vorig seizoen al veelvuldig meedeed met de lichting boven hem.

Jessey Sneijder is de eerste zoon van de Grote Vier die vlakbij een profdebuut is. Luka Robben (17) is onderdeel van de jeugdopleiding van FC Groningen, Shaqueel van Persie (18) verbonden aan Feyenoord en Damián van der Vaart (19) spelend bij Ajax.

Jong Utrecht kan het volgend seizoen eigenlijk alleen maar beter doen. Ivar van Dinteren, die na dit seizoen ook vertrekt uit de gelijknamige provincie, leidde zijn ploeg naar de negentiende plek.

Alleen Vitesse, dat dit seizoen maar liefst 39 punten in mindering kreeg van de licentiecommissie van de KNVB, eindigde het seizoen op vijf punten en deed het zo slechter. FC Utrecht (23 punten) zag de meest nabije concurrent, Jong PSV, zeven punten meer pakken.