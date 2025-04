Zoon van Ruud van Nistelrooij tekent contract bij Eredivisie-club

Liam van Nistelrooij heeft zijn eerste contract bij PSV ondertekend. Dat meldt de Eindhovense club maandagavond via de officiële kanalen. De zeventienjarige spits is de zoon van Ruud van Nistelrooij.

Liam van Nistelrooij speelt al sinds 2017 in de jeugd van PSV. Eerst bij PSV Onder 10, inmiddels bij PSV Onder 17. In dertig officiële duels scoorde hij dit seizoen al twintig keer.

“Hij heeft een neusje voor de goal en het instinct om op het juiste moment op de juiste plek te staan. Daarnaast worden penalty’s hem steevast toevertrouwd. Hij staat ook bekend als een speler met spelintelligentie en leiderschapskwaliteiten”, aldus PSV op de eigen website.

Mede door die uitstekende prestaties heeft Van Nistelrooij nu dus zijn eerste contract bij de Eindhovenaren getekend. Zijn vader was daar ook bij aanwezig.

Zelf speelde zeventigvoudig Oranje-international Ruud van Nistelrooij in totaal drie jaar bij PSV. Ook trainde hij later verschillende teams in de jeugdopleiding, om in het seizoen 2022/23 hoofdtrainer van het eerste elftal te worden.

Inmiddels is Ruud van Nistelrooij manager bij Leicester City. Dat staat met slechts achttien punten op de negentiende plek in de Premier League, waardoor degradatie zo goed als onvermijdelijk is.

Zoon Liam heeft dit seizoen wat meer succes. Met PSV Onder 17, dat enkele maanden geleden al najaarskampioen werd, maakt hij nog altijd kans op het algehele kampioenschap. Daarnaast staat het team in de bekerfinale.