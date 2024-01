Zomers transfertarget van Ajax geniet serieuze interesse van Atlético Madrid

Atlético Madrid sorteert vast voor op een vertrek van Ángel Correa. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is voormalig Ajax-target Thiago Almada in beeld om hem te vervangen.

Donderdag werd bekend dat Correa ontevreden is over zijn rol bij Atlético. De Argentijn wil volgens Marca een belangrijke rol spelen bij de club, maar die kans lijkt gezien de voorkeur van Diego Simeone voor Álvaro Morata en Antoine Griezmann minimaal.

Fabrizio Romano meldde later op de dag Al-Ittihad de club is die Correa wil overnemen. Van een deal is echter nog zeker geen sprake. De Italiaanse transfergoeroe bestempelt een mogelijke deal als 'niet makkelijk': het financiële plaatje voor zowel Atlético als Correa moet kloppen.

Atlético zelf staat dus open voor een vertrek van Correa, mits de voorwaarden goed zijn. Bij een eventueel vertrek van Correa zou Atlético dus Almada op het oog hebben als nieuwe versterking. De 22-jarige Argentijn ligt nog tot eind 2025 vast bij Atlanta United.

Afgelopen zomer klonk de naam van Almada ook bij Ajax, dat serieuze interesse toonde. Van een transfer kwam het echter nooit. Almada liet in december nog weten graag de overstap naar Europa te maken. “Ik wil nu naar Europa. Ja, in de volgende transferwindow. Als ik zou moeten kiezen, zou ik gaan voor de Premier League of LaLiga. Maar ik sta open voor elke topcompetitie.”

Mogelijk wordt Atlético dus de volgende stap in zijn carrière. Romano meldt dat Almada 'erg hoog' op het verlanglijstje van de club staat. Almada zou bovendien al langere tijd gevolgd worden door de Madrileense topclub.

Almada's carrière begon bij Vélez Sarsfield, waar hij in 100 wedstrijden goed was voor 24 doelpunten en 10 assists. Atlanta telde in februari 2022 zo’n 15 miljoen euro neer om Almada naar de Major League Soccer te halen. In de Verenigde Staten werd de rechtspoot onlangs verkozen tot de beste jonge speler van het jaar. Vorig seizoen tekende Almada voor elf goals en zestien assists in de MLS.

