Zomeraanwinst fileert Steijn: ‘Sommige trainers weten niet wat managen is’

Chuba Akpom was verrast toen hij in augustus bij Ajax arriveerde. De 28-jarige spits vond het lastig om in Amsterdam te settelen en onderhield geen warme relatie met de inmiddels ontslagen trainer Maurice Steijn.

Ajax betaalde afgelopen zomer twaalf miljoen euro om Akpom van Middlesbrough over te nemen. De Engelsman moest het in de eerste maanden echter doen met een reserverol en zag zijn ploeg vanaf de reservebank onder Steijn veel punten verspelen.

“Dan krijg ik mijn eerste basisplaats en sta ik rechtsbuiten”, zegt Akpom tegenover Voetbal International. “Daar heb ik in mijn hele leven nog nooit gespeeld. En dan zit je de volgende wedstrijd weer op de bank, daar zit je je te verbijten: hoe help ik dit team? Dat was heel frustrerend.”

De aanvaller laat weten nooit uitleg te hebben gehad van Steijn waarom hij niet speelde. “Nee, niets... Het is wat het is. Dat is voetbal, blijkbaar. Sommige managers weten iets beter hoe je een groep moet managen, sommigen niet. Misschien komt dat ook met ervaring. Dat weet ik niet. Maar ik heb nooit enige uitleg gekregen. Dat geldt voor veel van de nieuwe spelers, trouwens.”

Volgens Akpom heeft het ook niet geholpen dat Steijn begin september na het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard zei niet te weten of de zomeraanwinsten over genoeg kwaliteit beschikten. “Het helpt niet als je verhalen leest van de manager die zegt dat dit niet de spelers zijn die hij wilde. Of wat hij ook precies heeft gezegd, na die wedstrijd."

In die periode kwamen er steeds meer verhalen naar buiten over de stroeve relatie tussen Steijn en de later eveneens ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “Ik bleef maar verhalen horen over frictie tussen de manager en de technisch directeur… Om eerlijk te zijn zorgde dat in ieder geval bij mij voor grote spanning. Ja, ik kan wel zeggen dat we dat allemaal voelden”, aldus Akpom.

Volgens de spits veranderde er veel nadat John van ‘t Schip de medio oktober ontslagen Steijn opvolgde. “John is een manager die weet hoe hij wil spelen, een manager die práát met zijn spelers, op een manier waaruit blijkt dat hij het beste uit zijn spelers wil halen. Dus dingen begonnen meteen te veranderen, dat zag je ook aan de resultaten.”

Akpom laat weten dat Van ‘t Schip met een open mind aan zijn klus als trainer van Ajax begon. “Maar hij heeft ook een exact idee over hoe hij alles wil hebben. Voor zijn komst wisten we eigenlijk niet hoe we moesten spelen, we hadden geen idee. Maar nu hebben we een structuur, er is een formatie. We weten waar we moeten staan, hoe we moeten verdedigen. Dat soort details zijn nu duidelijk.”



